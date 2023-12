POZZUOLI/ Antenna 5G in via Trepiccioni, sit-in dei residenti – LE FOTO

POZZUOLI – Antenna 5G in via Trepiccioni, a Pozzuoli. Stamattina nel quartiere di Monterusciello sono iniziati i lavori per l’installazione del traliccio a servizio della rete di telefonia mobile di quinta generazione. E i cittadini non si sono fatti trovare “impreparati”. Le famiglie del posto sono scese, infatti, in strada per manifestare in maniera pacifica il proprio dissenso. Il timore è che le emissioni elettromagnetiche della rete 5G possano causare rischi per la salute. «Siamo contrari all’installazione dell’antenna a ridosso delle nostre case – sbotta Alfredo, tra i manifestanti – Abbiamo fatto tante richieste per avere un incontro con il sindaco di Pozzuoli e ricevere chiarimenti in merito, ma è un alieno. Non è affatto presente e non ci ha dato ascolto in alcun modo». Si allarga, intanto, nelle ultime ore il fronte anti-antenne sul territorio flegreo, che in più parti della città trova voce attraverso comitati e associazioni di cittadini.