L’Arco Puteoli fa incetta di medaglie ai campionati regionali Indoor

POZZUOLI – Trionfi per l’ASD Arco Puteoli ai campionati Regionali Indoor 2026 svolti a Baiano, dove tra sabato 14 e domenica 15 febbraio, la società puteolana ha arricchito il suo palmares conquistando 4 titoli regionali ed ulteriori 5 podi conquistati tra argento e bronzi. Tra i vincitori dei titoli conquistati anche il giovane Biagio Cerlino, uno dei cinque tesserati nati a Pozzuoli, che ha vinto sia il titolo di classe Allievo Maschile che il titolo Assoluto di Squadra Maschile.

LA STORIA – L’Arco Puteoli è nata nel 2016 su iniziativa della famiglia Cuomo per offrire anche al territorio flegreo l’opportunità di poter tirare con l’arco. La società, affiliata alla FITARCO fin dalla sua costituzione, è una realtà sportiva molto radicata nel territorio, dove oltre alla sede legale, svolge sia l’attività indoor (autunno-inverno) presso la palestra della Parrocchia di Sant’Artema a Monterusciello, sia quella outdoor (primavera-estate) in un terreno a Licola di oltre 6.300 metri quadrati, dove è possibile tirare anche alle lunghe distanze previste dai regolamenti federali. Dopo la conquista di un titolo italiano giovanile prima del 2020, solo dopo il periodo covid, la società ha ripreso appieno le sue attività sportive e negli ultimi due anni è tornata ad essere protagonista nell’ambiente arcieristico, soprattutto campano.