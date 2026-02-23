Controlli a tappeto dei carabinieri nell’area flegrea: dieci denunce e un arresto. Pensionato fermato con un’ascia

POZZUOLI – Continuano i controlli a tappeto da parte dei carabinieri nell’ambito dei servizi di alto impatto. Questa notte i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno effettuato controlli nella zona di Bacoli, Monte di Procida e Licola. Arrestato un 35enne per detenzione di droga a fini si spaccio. I carabinieri della stazione di Licola lo hanno sorpreso mentre si liberava di 11 dosi di cocaina. Nella sua abitazione altre 5 dosi della stessa sostanza, nascoste in una friggitrice ad aria. Nel bilancio del servizio, identificate 70 persone e controllati 50 veicoli. Contestate 5 violazioni al codice della strada. Totale 3500 euro. Ma i controlli non si sono limitati a questo. Il raggio d’azione è stato ben più ampio: perquisizioni personali alla ricerca di armi, di droga e controlli all’interno di esercizi commerciali. Dieci le persone denunciate. I reati contestati: detenzione di droga a fini di spaccio per un uomo trovato con 900 euro e alcune dosi di hashish. Furto con strappo, guida senza patente con recidiva nel biennio e false generalità le altre violazioni accertate. Denunciato un 77enne: l’uomo – pensionato napoletano già noto alle forze dell’ordine- è stato fermato dai carabinieri e trovato con un’ascia di 27 centimetri. “Sto andando in campagna”, dirà l’anziano ma ciò non gli impedirà di finire nei guai per porto abusivo di arma.