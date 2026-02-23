POZZUOLI/ Pusher arrestato a Licola Borgo: nascondeva cocaina nel cestello della friggitrice ad aria – LA FOTO

POZZUOLI – Pallini di cocaina nascosti nel cestello della friggitrice ad aria. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Licola nell’abitazione di M.S., 35 anni, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato notato, con fare sospetto, nei pressi di un bar a Licola Borgo dove, durante un controllo, ha tentato di disfarsi di undici involucri contenenti cocaina, senza però riuscirci. A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare dove i carabinieri hanno rinvenuto altri cinque involucri, materiale da taglio e per il confezionamento e un libro mastro con appunti riconducibili all’attività di spaccio. Dopo l’arresto e la successiva convalida, il 35enne è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.