POZZUOLI/ Carla trovata morta in casa, un malore alla base del decesso: disposta l’autopsia

POZZUOLI – È stata disposta l’autopsia sulla salma di Carla Ribeiro, la 42enne trovata morta ieri mattina nella sua abitazione in via Barletta, a via Napoli. Dopo la constatazione del decesso, avvenuta per “motivi naturali” secondo quanto riscontrato dal personale del 118, il pm di turno ha ritenuto effettuare un ulteriore approfondimento vista la giovane età della donna. La salma in serata è stata sequestrata e trasferita presso il centro di medicina legale del Secondo Policlinico di Napoli per gli esami irripetibili che serviranno ad accertare tempi e modalità del decesso che, secondo un primo riscontro, sarebbe avvenuto per ischemia. Un mero atto formale arrivato nel pomeriggio di ieri dopo il ritrovamento del corpo senza vita ad opera del marito di ritorno dal lavoro.

IL CORDOGLIO – Carla, che dal Brasile si era trasferita in Italia, era sposata con l’uomo dal quale aveva avuto un figlio di otto anni nella zona del lungomare. Una donna perbene, da tutti descritta come gentile, altruista e sempre sorridente. La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto le tante persone che la conoscevano. Nella serata di ieri una folla di persone si è riunita all’ingresso dell’abitazione per salutare la salma, mentre numerosi sono i messaggi di cordoglio da parte chi in queste ore si sta stringendo intorno al dolore del figlio, del marito e dei familiari.