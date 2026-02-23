Travolta da uno slittino sulla neve: 48enne di Pozzuoli finisce in ospedale

POZZUOLI – È di Pozzuoli, residente a Monterusciello la 48enne investita ieri da uno slittino mentre si trovava nella località montana di Campocatino, in provincia di Frosinone. Antonietta Masino era in gita sulla neve con il marito e i figli quando è avvenuto l’incidente. La donna è stata soccorsa dai volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Regionale Lazio e trasferita in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma dall’equipe sanitaria del 118 e il tecnico di elisoccorso del CNSAS. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. L’uomo che si trovava alla guida dello slittino dopo l’incidente ha fatto perdere le proprie tracce.