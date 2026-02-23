POZZUOLI/ Operazioni di pulizia al Colombario romano

POZZUOLI – La Soprintendenza ABAP Area Metropolitana di Napoli comunica che nell’ambito della sua costante azione di tutela sta coordinando, d’intesa con i proprietari, un intervento di pulizia straordinaria di un colombario romano in via Cupa Cigliano nel territorio di Pozzuoli. A seguito delle segnalazioni pervenute, il funzionario archeologo di zona, Maria Luisa Tardugno, con il supporto dell’assistente tecnico Carlo Leggieri, ha effettuato un sopralluogo sul sito per accertare lo stato di conservazione del monumento e definire le azioni necessarie.

LE VERIFICHE – Gli approfondimenti condotti dall’Ufficio hanno consentito di confermare l’esistenza di uno specifico vincolo archeologico, notificato sin dal 1995 al proprietario dell’epoca. Individuati gli attuali proprietari dell’area, sono stati concordati con gli stessi interventi immediati finalizzati al ripristino del decoro e alla tutela della conservazione del bene. Il colombario, testimonianza di rilevante valore nel contesto delle necropoli extraurbane dell’antica Puteoli, risente da tempo della particolare ubicazione lungo la stretta via Cupa Cigliano, che ha favorito episodi di abbandono illecito di rifiuti da parte di ignoti. Le operazioni di pulizia e messa in sicurezza sono attualmente in corso, richiederanno alcuni giorni per essere completate e saranno seguite dalla realizzazione di un’adeguata chiusura dell’area, al fine di prevenire futuri sversamenti e garantire una più efficace tutela del sito.