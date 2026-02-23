Kevin De Bruyne a Pozzuoli: tappa al White Chill Out Lungomare

POZZUOLI – Continua la sfilata di campioni al White Chill Out Lungomare di via Napoli. Oggi è stata la volta di Kevin De Bruyne. Il centrocampista azzurro, di ritorno dal Belgio dopo il lungo infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi da gioco, ha scelto per un pranzo in riva al mare il ristorante di Nicola Scamardella. Solito menù a base di pesce prima di riprendere gli allenamenti a Castel Volturno dove lo staff di Antonio Conte è pronto a rimetterlo nelle condizioni di ritornare a giocare, pronto a dare il massimo per il finale di campionato.