Tradizione e Memoria: mostra fotografica al Piccolo Museo del Mare di Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – Sabato 28 febbraio 2026, alle ore 18:00, il Piccolo Museo del Mare aprirà le sue porte per il vernissage della mostra fotografica “Tradizione e Memoria”. L’esposizione, ospitata nella sede dell’Associazione Vela Latina in Via Marconi 80, rappresenta un omaggio visivo all’identità storica e culturale del territorio montese. L’iniziativa che gode del Patrocinio Morale del Comune i Monte di Procida, nasce dall’Associazione Projecta, curatrice dei tour fotografici da cui provengono gli scatti in mostra: “Pe’ sentieri e vvicarielle”, dedicato agli scorci del borgo, e “Notte con la lampara”, racconto della pesca tradizionale. Grazie a questa visione, la fotografia è diventata uno strumento attivo di riscoperta e valorizzazione del nostro patrimonio e la mostra trasforma il polo museale in uno spazio di dialogo tra la memoria degli attrezzi nautici e l’arte contemporanea. Gli autori degli scatti sono: Pasquale Della Torre, Emanuele Esposito, Maurizio Esposito, Luca Fruttaldo, Gaetano La Rocca, Sax Palumbo, Rosita Percacciuolo, Stefano Regini, Gaetano Ronca e Mariella Zifarelli, ospite d’eccezione Enzo Buono 100% flegreo. Orari: lun- ven alle 16.00 19.30, sab e dom 10.00 13.00/16.00 19.30; Vernissage: Sabato 28 febbraio 2026, ore 18:00; Luogo: Via Guglielmo Marconi 80, Monte di Procida.