POZZUOLI – «Salve vi scrivo perché sono veramente disperata. Mia madre ha una badante che ha pensato bene di andarsene ed io non so come fare. Purtroppo io lavoro e non riesco a gestire la cosa anche perché per mia madre è pericoloso stare a contatto con me che vedo gente ogni giorno. Questo è un appello disperato, aiutatemi almeno a trovare qualcuno a Pozzuoli. Ho paura di prendere una badante che vive a Napoli dove i casi di Coronavirus sono tanti. Tengo a precisare che mia madre ha bisogno di aiuto per alzarsi, di chi la cucina e le fa compagnia notte e giorno. Non ha grossi problemi, ragiona mangia da sola ed è gestibile» (Margherita Avallone)