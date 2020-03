POZZUOLI – Sale a 5 il numero delle persone morte a Pozzuoli per Coronavirus. L’ultima è una donna di 80 anni, I.A., residente nel quartiere di Monterusciello, negli stessi palazzi del lotto 3 di via Pasolini dove viveva la coppia di coniugi deceduta tra lunedì e ieri. In totale, ad oggi, sono 19 le persone finora contagiate nella città di Pozzuoli dall’inizio dell’emergenza, di queste 13 sono attualmente in isolamento domiciliare e una è guarita.

PAURA PER UN FOCOLAIO – La donna è morta ieri all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dove era arrivata domenica sera in seguito a una caduta. In poco tempo le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso giunto in seguito a una crisi respiratoria. Il tampone per il Covid-19 al quale era stata sottoposta ha dato esito positivo. In queste ore anche l’anziano marito, rimasto in casa, è stato raggiunto dai sanitari del 118 e trasferito in ospedale. Dopo il terzo decesso cresce la paura nella zona per un possibile focolaio.