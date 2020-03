POZZUOLI – Ci sono altri due contagiati da Coronavirus nella città di Pozzuoli. Da quanto si apprende in questi minuti i due nuovi casi non riguarderebbero il quartiere di Monterusciello dove si teme un focolaio. In totale sono 15 le persone al momento contagiate, 5 quelle morte (incluso il medico napoletano deceduto ieri) e un guarito.