POZZUOLI – L’amore per l’ambiente e il proprio territorio ha spinto decine di volontari a prodigarsi nella pulizia di un angolo meraviglioso di Pozzuoli: “Aret e blocchi” a Via Napoli, alle spalle di Vicienz a mare e ai piedi del Rione Terra. In azione per un’intera mattinata i giovani attivisti delle associazioni “Earthinemergency”, “Tuenda Flegrea”, “Putecoli” e “Areteblocc” che hanno rimossi rifiuti di ogni genere dalla spiaggetta e dalla scogliera.

