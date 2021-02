POZZUOLI – Venti nuovi positivi (su 204 tamponi analizzati) e nessun guarito nelle ultime 24 ore a Pozzuoli. E’ il bollettino comunicato nella serata di domenica dal sindaco Vincenzo Figliolia che ad oggi conta 1764 contagiati in città, di cui 12 sono ricoverati negli ospedali della regione mente tutti gli altri si trovano in isolamento domiciliare in quanto asintomatici o con pochi sintomi. Dall’inizio dell’emergenza covid il numero dei positivi a Pozzuoli ha raggiunto quota 3.500.