VARCATURO – Quattro cani picchiati in un rifugio di Varcaturo, su Facebook la denuncia della titolare. L’aggressione è avvenuta di notte ad opera di ignoti. A far sentire la propria voce sono stati tutti gli amanti degli animali e i volontari scossi dalla notizia. Nelle ultime ore, infatti, c’è anche chi promuove una raccolta fondi per mettere in sicurezza l’area mediante l’installazione di telecamere di videosorveglianza. «La proprietaria ama tanto i suoi cani, ma al momento esistono anche persone cattive. Non sappiamo cosa abbia spinto queste persone a far loro del male», afferma uno dei sostenitori del rifugio di Varcaturo. I cani sono stati curati e ora stanno meglio, ma la preoccupazione permane e l’attenzione resta alta.