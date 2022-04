POZZUOLI – La scuola di ballo “Maga Dance” di Monterusciello ha fatto incetta di medaglie alle gare nazionali di Eboli. Eccellenti i risultati ottenuti dall’A.s.d. puteolana durante il “I Eboli Dance Festival”, competizione di carattere nazionale che ha visto la partecipazione di oltre 500 atleti provenienti da tutta Italia. Al termine della manifestazione, tenutasi presso il PalaSele di Eboli, gli allievi dell’insegnante Carolina Preziuso hanno conquistato ben 7 medaglie d’oro, 2 d’argento e 4 di bronzo. Soddisfazione è stata espressa dalla stessa insegnante e dai genitori delle giovani atlete e dell’unico giovane atleta che hanno seguito in trasferta la squadra. “Traguardi importanti, in un percorso di valorizzazione dei talenti che punta sempre più in alto” -ha detto Carol Preziuso, insegnante e giudice di gara FIDS (federazione italiana danza sportiva), che ha incitato i suoi allievi a dare sempre il massimo partecipando a gare nazionali e internazionali.

