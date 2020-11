POZZUOLI – La città di Pozzuoli ha risposto con compostezza alle direttive del Dcpm e dell’istituzione della zona rossa nella regione Campania. Dopo l’entrata in vigore delle nuove “regole” i puteolani sono rimasti nelle proprie abitazioni come dimostrano le immagini di questa mattina. Città e strade deserte da questa mattina da La Pietra passando per via Pergolesi e il centro storico dove lungomare, Darsena, parcheggi e villette restano interdetti.



