POZZUOLI – Il Timeless Pub è un American Pub anni ’80 gestito da tre giovani fratelli situato sul Lungomare Pertini di Pozzuoli. La qualità, l’innovazione e la passione sono alla base di ogni nostra pietanza. La caratteristica fondamentale del nostro menù è un mix di portate tipiche americane, come i CORN DOGS, e tradizionali napoletane rivisitate, come crocché di patate farciti fatti in casa o panini con genovese, polpetta al ragù e tanti altri. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30 con servizio d’asporto e consegna a domicilio tramite numero di telefono 351 916 86 23, Uber Eats e Jafood. Inoltre puoi trovare la promozione delivery e takeaway (DISCO-PROMO) sui nostri profili social (instagram: timelesspub; Facebook: Timeless Pub)

*articolo sponsorizzato messo a disposizione gratuitamente da Cronaca Flegrea nell’ambito dell’iniziativa #iospendoflegreo