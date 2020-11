POZZUOLI – “Mi sento soddisfatto come se avessi fatto una bella serata al locale” ha scritto in un messaggio appena rientrato a casa dopo aver distribuito panini farciti ai senzatetto di Napoli. Parole e azioni che arrivano da Peppe Minieri, titolare del pub “O Pab” di Licola che sabato notte dopo aver chiuso il locale ha caricato la propria auto di panini e si è messo a caccia dei più bisognosi. Li ha cercati da Pozzuoli fino a Napoli, per poi trovarli alla stazione centrale di Piazza Garibaldi e in zona museo, dove ha distribuito decine di panini appena sfornati e farciti con hamburger e contorni di ogni genere. Un atto d’amore verso il prossimo in un momento di grande difficoltà.

