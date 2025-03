La puteolana Kayla Blanchfield protagonista della serie tv “Clan – Scegli il tuo destino”

POZZUOLI – La giovane puteolana Kayla Blanchfield è la nuova attrice protagonista della seconda stagione della serie Rai “Clan – Scegli il tuo destino”. La serie racconta la storia vera della palestra di judo del maestro Gianni Maddaloni, che nel cuore di Scampia insegna l’arte del judo come mezzo per raggiungere il riscatto sociale. Kayla interpreta il personaggio di Aurora, che nel corso della serie diventerà la fidanzata di Pasquale dopo essere entrata a far parte della squadra di Maddaloni.