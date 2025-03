Una panchina rossa a Bacoli nel giorno della Festa della donna

BACOLI – Sabato 8 marzo, nel giorno della festa della donna, nella villa comunale di Bacoli sarà installata una panchina rossa, simbolo della lotta contro il femminicidio e la violenza di genere. Si tratta di un omaggio dell’associazione “Giuristi del Golfo” presieduta dall’avvocato Sabrina Sifo e del Nucleo Provinciale G.P.G Napoli che presenzieranno all’evento. All’evento parteciperanno anche il sindaco di Bacoli Josi della Ragione, l’onorevole Michele Schiano di Visconti, il vicesindaco Mauro Cucco, l’assessore alle Pari Opportunità Cinzia Massa e il consigliere di FdI Nello Savoia. “E’ solo un gesto di solidarietà per non far sentire le donne vittime di violenza abbandonate dalla società” spiegal’avvocato Sabrina Sifo.