Bradisismo, controlli ok in tutti gli istituti. Al Virgilio di Pozzuoli i rilevatori di CO2 per la riapertura

POZZUOLI – Si è svolta ieri, presso il Palazzo di Governo, una ulteriore riunione del Centro Coordinamento Soccorsi per l’aggiornamento sugli esiti del monitoraggio dei livelli di anidride carbonica negli edifici scolastici, effettuati dai Vigili del fuoco e dall’Osservatorio Vesuviano. Alla riunione, convocata dal Prefetto di Napoli Michele Di Bari, hanno partecipato il Dipartimento della Protezione Civile, i sindaci di Pozzuoli e Bacoli, i rappresentanti del Comune di Napoli, della Città Metropolitana di Napoli, il Vicario del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, il Direttore della Protezione Civile regionale, il Direttore dell’Osservatorio Vesuviano, i rappresentanti delle Forze di polizia, dell’ASL Napoli 1 Centro e Napoli 2 Nord, il Referente Sanitario regionale, il Responsabile COT 118, , il Responsabile prevenzione e protezione ASL Napoli 2 Nord, i rappresentanti dell’ARPAC, il Direttore dell’Ispettorato Area Metropolitana di Napoli, il Direttore dell’Uffici Scolastico regionale.

LE VERIFICHE – Nell’incontro si è preso atto del completamento dell’attività di verifica svolta sugli istituti scolastici che ha dato esiti negativi su tutti i restanti edifici controllati, restando la problematica limitata al solo locale destinato a palestra dell’Istituto scolastico Virgilio di Pozzuoli. Su disposizione del Prefetto, proseguirà il monitoraggio quotidiano dei livelli di CO2 sugli edifici pubblici ricompresi nella perimetrazione delle zone potenzialmente esposte alla emissione ed inoltre i sindaci provvederanno a verificare il rispetto delle disposizioni relative anche agli edifici privati, impartite con ordinanza comunale. Al termine dell’incontro, ha avuto luogo, con gli stessi partecipanti, una riunione tecnica per condividere le procedure di sicurezza da applicare per le scuole.

LA MAPPA – Sul punto, è stato stabilito che l’INGV predisporrà una mappa aggiornata sul flusso di CO2 sulle aree identificate come potenzialmente a rischio; lo stesso Istituto effettuerà un controllo giornaliero dei livelli di CO2 presso l’Istituto scolastico Virgilio per consentire il rientro in sicurezza nell’edificio nelle more dell’installazione di appositi rilevatori. L’Ispettorato Area Metropolitana predisporrà un corso di formazione per i dirigenti scolastici ed altri responsabili degli uffici pubblici preposti alla sicurezza finalizzato all’approfondimento della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con il supporto delle Aziende Sanitarie Locali e della Regione Campania.