POZZUOLI/ Si finge agente per farsi visitare prima e aggredisce infermiere al pronto soccorso

POZZUOLI – Si è finto agente di polizia e ha minacciato di arresto un infermiere per non aspettare il proprio turno. Poi ha preso a pugni la vetrata del Triage e si è dato alla fuga. È accaduto all’alba di ieri nel pronto soccorso del “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. L’aggressore è un 44enne di Pozzuoli, C.L, incensurato, che era giunto in ospedale raccontando di aver accusato alcuni problemi di salute. Invitato ad attendere nella sala riservata ai pazienti, l’uomo ha dato in escandescenza battendo i pugni contro il vetro del Triage dove si trovavano infermieri e medici. “Sono un agente. Adesso chiamo i colleghi e ti faccio arrestare” ha urlato contro un infermiere.

IL FERMO – Dopo aver millantato di essere un membro delle forze dell’ordine, si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore aggiunto Raffaele Esposito – che lo hanno rintracciato nei pressi della sua abitazione che è stata poi perquisita. Il 44enne è stato invece denunciato per minacce, interruzione di pubblico servizio e usurpazione di titolo.