Raid punitivo alla 12enne, identificata la ragazza che l’ha aggredita: è la nipote di un boss

MARANO – Dodici anni la vittima e stessa età per la carnefice. È stata identificata dai carabinieri la picchiatrice che ha aggredito una sua coetanea dopo che questa era stata attirata in una trappola dalle compagne di classe. Si tratta, come detto, di una 12enne che vive a Marano. I militari hanno informato l’autorità giudiziaria ed è probabile che la vicenda ora passi al vaglio della Procura per i Minori e che vengano interessati gli assistenti sociali. Inoltre, lo riporta Il Mattino, sarebbe la nipote di un killer del clan Polverino, egemone a Marano e nei comuni limitrofi, ed è da anni detenuto. “Ora occorre una punizione esemplare e bisogna intervenire anche sulla sua famiglia” – dichiara il deputato di allena Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli che aveva denunciato pubblicamente l’accaduto- “se la parentela con i Polverino dovesse essere confermata sarebbe un’ulteriore conferma su quanto i contesti familiari incidano sull’educazione e sui valori, infatti si è trattato di un raid in pieno stile camorristico, solo in versione baby.” “Anche tutti gli altri protagonisti”- prosegue il parlamentare -”da chi ha teso la trappola a chi ha filmato dovranno essere identificati ,denunciati e puniti”