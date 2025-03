BACOLI/ Trasporti eccezionali di barche, arriva l’ordinanza: stretta sugli orari di transito

BACOLI – Dopo la battaglia a suon di ricorsi e carte bollate dell’anno scorso, l’Amministrazione comunale anticipa i tempi e regolamenta con due mesi di anticipo il varo e l’alaggio nel Porto di Baia. La nuova ordinanza dirigenziale del Comandante della Polizia Muncipale di Bacoli, Marialba Leone, riduce il periodo temporale durante il quale i trasporti eccezionali possano transitare per le strade comunali oltre a dare nuove disposizioni in caso di traffico veicolare congestionato su via Lucullo.

L’ORDINANZA – Nel documento dirigenziale sono sottolineate due punti fondamentali. Il primo riguarda le giornate di Sabato, Domenica e i festivi infrasettimanali. In questi giorni, “durante l’intero anno solare, è vietata su tutto il territorio del Comune di Bacoli, la circolazione dei veicoli che trasportano barche e natanti da diporto ovvero che effettuano trasporti eccezionali ed in condizioni di eccezionalità” – si legge nell’ordinanza. L’altro riferimento riguarda gli orari e i giorni dove sarà possibile transitare: “dal 12 Maggio al 31 Ottobre 2025, fermo restando il divieto di cui al punto n.1; è consentita la circolazione dei veicoli che trasportano barche e natanti da diporto ovvero che effettuano trasporti eccezionali ed in condizioni di eccezionalità esclusivamente dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00”. Dunque il trasporto sarà consentito per sole 4 ore al giorno e, soltanto, in orario pomeridiano. In caso di traffico all’imbocco di accesso dell’area portuale di Baia, i veicoli che trasporteranno le imbarcazioni dovranno attendere il proprio “turno” nell’area contigua al Comando di Polizia Municipale.