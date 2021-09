VENEZIA – La puteolana Flora Vona illumina il red carpet di Venezia78 con due outfit singolari. Un turchese ricco di Swarovski e l’altro argento tempestato di paillettes del medesimo colore. Una fatina nel primo red carpet e nel secondo tutta una luce. La Vona ha sorriso il pubblico ed i fotografi sprigionando tanta armonia, tra curve , sguardi felici ed intrepidi per le imminenti riprese del suo prossimo film da protagonista che porterà una firma importante come quella di Federico Moccia che l’ha scelta con convinzione per il ruolo di Mya, una cantante alla ricerca del successo.

