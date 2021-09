POZZUOLI – Nuova dirigente all’IC 2 De Amicis-Diaz di Monterusciello: è la professoressa Sonia Lulli, che dal 1 settembre ha preso il posto di Antonio Scarfato, in pensione da poche settimane. L’arrivo della nuova preside è stato accolto dal personale docente e Ata con un messaggio di benvenuto: “Tutti i docenti e il personale ATA dell’IC 2 De Amicis-Diaz rivolgono un caloroso benvenuto alla nuova dirigente scolastica, prof.ssa Sonia Lulli. Alla neo dirigente porgiamo i più sentiti auguri di una felice esperienza umana e professionale per l’anno scolastico che sta per iniziare, certi di poter collaborare in modo proficuo alla formazione e al benessere dei nostri alunni”