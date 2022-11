POZZUOLI – Un inno alla vita, un invito ad affrontare la propria esistenza con fiducia, dall’inizio alla fine, senza mai farsi prendere dalla tristezza e dal pessimismo, ringraziando per ogni singolo attimo vissuto. “La fortuna di essere nati”, cent’anni di memorie familiari tra Napoli, Pozzuoli e Lipari (D’Amico Editore) racconta le vicende di Fausta, attraversando gli anni della Belle Époque, il periodo buio del fascismo e ancora le speranze del dopoguerra fino ad arrivare alle incertezze degli anni Ottanta. Tutto ambientato tra Napoli e i Campi Flegrei. Il racconto, una sorta di incontro tra romanzo storico e narrazione familiare, vuole essere allo stesso tempo la storia di una donna, che percorre la sua lunga vita senza mai scoraggiarsi; la storia dell’affetto straordinario di una matrigna per la propria figliastra; la storia di due giovani, Fausta e Arturo, che si amano incondizionatamente; e, ancora, la storia di una figlia, Giulia, che in modo esemplare si prende cura della propria madre.

LA BIOGRAFIA – Autrice del romanzo è Valentina Fiori, la nipote più giovane di Fausta che dopo aver raccontato le memorie familiari diventa lei stessa personaggio protagonista negli ultimi capitoli della narrazione. Nata da padre sardo e madre campana a Pozzuoli, città in cui è vissuta fino a vent’anni, in seguito si è trasferita a Napoli e poi in un paesino della Penisola Sorrentina dove vive insieme al marito. Madre di tre figli, negli ultimi vent’anni si è occupata soprattutto di agricoltura senza tralasciare mai la sua grande passione e attenzione per gli aspetti storici e naturalistici della Campania Felix.

L’EVENTO – La presentazione del libro si terrà questo pomeriggio alle 17.30 a Palazzo Migliaresi nel Rione Terra a Pozzuoli. Insieme all’autrice interverranno: Giovanni Bandiera, assessore al Territorio del Comune di Pozzuoli; Maurizio Erto, docente del liceo “E. Majorana” di Pozzuoli; Nicola Magliulo, docente e filosofo; Maria Antonietta Selvaggio, vicepresidente Fondazione Thethys-Museo del Mare di Napoli. Nel corso dell’evento, letture a cura della professoressa Carmen Valente e di alcuni alunni del liceo “E. Majorana”.