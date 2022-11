POZZUOLI – La Puteolana vince ai rigori contro il Molfetta nei 32esimi di finale di Coppa Italia Serie D dopo una gara giocata a viso aperto e conclusasi nei 90′ sullo 0-0. Diavoli Rossi che affronteranno nel prossimo turno il Trastevere (il sorteggio della LND decreterà chi giocherà in casa e chi in trasferta). La squadra allenata da mister Campilongo, nella gara di questo pomeriggio,

crea diverse occasioni. Nel primo soprattutto con Guarracino ed Esposito, il primo di testa non trova lo specchio della porta, anche il secondo, ma con un tiro a giro impreciso. Stessa sorte anche per la conclusione di Di Palma. Nella ripresa quest’ultimo viene espulso per doppia ammonizione, ma la squadra granata continua ad attaccare, cercando in tutti i modi la marcatura che sblocchi la gara.

LA SEQUENZA – Ai rigori vittoria dei Diavoli Rossi, con la doppia parata di Maiellaro ed il tiro decisivo di Arrivoli. Gli errori per il Molfetta di Montinaro, Tedesco e Manzo (In rete invece Vivacqua e Lobjanidze). Per la Puteolana errore di Amelio ed Esposito. Gol invece di Iadaresta, Marzano e Arrivoli.

Puteolana 1902: Maiellaro, Arrivoli, Varchetta, Avella (56’ Amelio), Cavallari (56’ Di Lorenzo), Gatto (86’ Iadaresta), Di Palma, Romano, Esposito, Guarracino (56’ Grieco). A disp.: Caputo, Haberkon, Marotta, Di Giorgio, Della Corte, Iadaresta. All.: Campilongo

Molfetta: Crispino, Pinto, Lobjandze, Ilari, Fucci, Longo (62’ Tedesco), Salvemini, Vivacqua, Coratella (27’ Stasi), Leone (64’ Fucci), Di Modugno (46’’Manzo). A disp.: Diame, Montinaro, Manzo, Stasi, Cianciaruso, Cianmamea, Colaci, Tedesco, Panebianco. All.: Bartoli

Ammonizioni: Cavallari, Di Palma, Iadaresta – Pinto, Vivacqua, Manzo

Espulsioni: Di Palma (doppia ammonizione)