POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Salve, scrivo al vostro giornale per fare questa riflessione e portare alla vostra attenzione alcuni interrogativi. Trovare posto a via Napoli è già come vincere un terno al lotto, poi tutto ad un tratto vedi spuntare paletti a via Barletta sottraendo altri due/tre posti auto (a seconda della grandezza dell’auto). La mia domanda è: Come mai sono stati messi? Quale norma regola questo caso? Perché non sono stati messi in passato quando furono messi degli altri paletti lungo la stessa strada?» (Alessandro T.)