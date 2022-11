POZZUOLI – In occasione della presentazione del libro “Episcopus et Martyr. San Gennaro e la città di Napoli” (Artetetra Edizioni), curato da Gaetano Di Palma e Pasquale Giustiniani, si svolge la prima delle tre tappe organizzate dalla Pontifica Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – sezione San Tommaso d’Aquino di Napoli, per riscoprire la figura di San Gennaro. Tema del primo incontro: “San Gennaro il Martire”. Introduce professor Roberto Della Rocca della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sezione San Tommaso d’Aquino e direttore dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della diocesi di Pozzuoli.

IL PROGETTO – Intervengono: professoressa Rosalba Di Meglio, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e professor Carlo Ebanista, dell’Università degli Studi del Molise e membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. In conclusione dell’evento, i ragazzi del progetto “Puteoli Sacra” proporranno, a quanti vorranno approfondire, una visita al percorso Museo-Cattedrale per ammirare i capolavori d’arte che celebrano i santi Gennaro e Procolo, in particolare i dipinti di Artemisia Gentileschi (per la sola visita guidata è previsto un contributo a sostegno del progetto di inclusione sociale).

per approfondimenti: https://www.rioneterra.it/colloqui-su-san-gennaro-primo-appuntamento-al-rione-terra/