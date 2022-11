QUARTO – Revoca degli assessori comunali e presentazione delle linee programmatiche. Sono i due punti all’ordine del giorno che verranno discussi nel pomeriggio di oggi, alle 16:30, in seno al Consiglio Comunale di Quarto. L’Assemblea è stata richiesta del sindaco Antonio Sabino e si terrà a porte aperte e in diretta streaming nell’aula consiliare “Peppino Impastato” in seduta pubblica urgente. «Ho preso questa decisione dopo aver ascoltato ed essermi confrontato con centinaia di concittadini: dalla città, dal mondo associativo, dal mondo sindacale, dal mondo del lavoro, da chi vive la fragilità e la precarietà, e dal tessuto imprenditoriale ho colto un entusiasmo e un forte apprezzamento verso l’amministrazione comunale, che ho l’onore di guidare da oltre 4 anni, che si è ulteriormente rafforzato negli ultimi mesi», spiega la ‘fascia tricolore’ che giustifica l’azzeramento della giunta quale mossa fondamentale per un cambio di passo.

L’AZZERAMENTO DI GIUNTA – Con il decreto, firmato due giorni fa, Sabino ha dato atto alla revoca delle nomine alle cariche degli assessori. Via, dunque, il vicesindaco Giuseppe Martusciello, Paolo Sabatino, Vincenzo Biondi, Raffaella De Vivo, Angela Di Francesco, Biagio Bove e Antonella La Porta. Nel documento il primo cittadino ha precisato di voler procedere a una verifica politica per portare avanti gli obiettivi programmatici. «Il venir meno della fiducia non è in ogni caso da intendersi riferito a qualsivoglia genere di valutazioni afferenti a qualità personali o professionali degli assessori revocati – spiega il sindaco – né è da intendersi un provvedimento di carattere sanzionatorio, ma meramente finalizzato a salvaguardare la serena prosecuzione del mandato amministrativo».