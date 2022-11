RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Nella giornata del 31 ottobre Piazza Minopoli di Monterusciello è stata rianimata da una grande partecipazione di popolo, in occasione della festa di Halloween. A nome di tutti i bambini e genitori ci teniamo a ringraziare il sindaco Luigi Manzoni e l’amministrazione comunale tutta per aver collaborato con le autonome iniziative dei cittadini/e per gli interessi generali di tutta la comunità. Ci teniamo, inoltre, a porgere i nostri ringraziamenti anche agli sponsor: bar Grajales, Mister Risparmio e La Pantera Rosa». Associazione Centro sociale anziani di Monterusciello 1