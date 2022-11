QUARTO – Ha agito nella notte di Halloween. Con una maschera veneziana sul viso e una pistola in pugno, un 18enne ha minacciato una coppia di ragazzi appartata in auto a Quarto. Il giovane, incensurato fino a ieri, ha parcheggiato la sua macchina qualche metro prima e poi è entrato in azione. Ha spaccato il vetro del finestrino della vettura dei due fidanzatini e li ha rapinati. Il bottino, però, è misero: appena 20 euro. Il 18enne è poi fuggito, ha buttato la pistola ed è risalito in macchina. Le vittime lo hanno inseguito e intanto hanno contattato il 112.

L’ARRESTO – I carabinieri della Tenenza di Quarto sono riusciti a mettersi sulle tracce del fuggitivo che, alla guida del suo veicolo, ha accelerato così tanto da perdere il controllo della Panda fino a finire contro un palo. Sono così scattate le manette. Recuperata anche la pistola, un’arma scenica senza il tappo rosso. Il 18enne è stato portato nel penitenziario di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida. Dovrà rispondere di rapina.