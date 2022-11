POZZUOLI – Prevenzione itinerante, oltre 100 contatti con i cittadini per le attività di screening nella prima tappa di Pozzuoli. L’iniziativa dell’Asl Napoli 2 Nord prevede lo stazionamento di un camper mobile dove è possibile effettuare prenotazione per esami mammografici, Pap Test e ritiro del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci e ricevere, inoltre, informazioni utili per accedere a tutti i servizi sanitari offerti dall’ASL. I programmi di screening gratuiti sono rivolti: alle donne di età compresa tra 25 e 64 anni, che possono effettuare il pap-test per la Prevenzione del tumore del collo dell’utero; alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni che possono sottoporsi alla mammografia, per la prevenzione del tumore della mammella; agli uomini e alle donne che hanno un’età compresa tra 50 e 74 anni che possono ritirare il kit per effettuare il test di ricerca del sangue occulto nelle feci, per la prevenzione del tumore del colon-retto.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI – Pozzuoli: 04-11 Piazza C. Alvaro; 25-11 Largo Palazzine; 02-12 Via Napoli; 23-12 Piazza a Mare; 30-12 Piazza C. Alvaro; : 11-11; 09-12; : 18-11; 16-12. : :