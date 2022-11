POZZUOLI – La Puteolana ha nominato il presidente onorario: è Osvaldo Storino, 43enne puteolano e real estate manager di “Immobiliare Fontana”, main sponsor della società granata. Storino è stato l’artefice dell’arrivo di Sasà Campilongo a Pozzuoli, con il quale ha condotto in prima persona la trattativa, anche in virtù di un’amicizia trentennale che lo lega al tecnico. L’ufficializzazione della nuova nomina è arrivata ieri attraverso i canali social della società.

IL SALUTO – “Il manager Osvaldo Storino è stato nominato presidente onorario del club. –ha scritto la società sulla pagina Facebook ufficiale- Personalità di spicco, è già vicino al progetto della famiglia Di Costanzo da oltre due anni. Manager di Immobiliare Fontana, azienda di spessore che si è nel tempo affermata sul mercato, divenendone un punto fermo. Osvaldo, consapevole dell’importanza dei propositi messi in campo dalla società per la piazza granata, ha scelto di sposare tale progetto con la consueta professionalità e dedizione.” Nelle scorse settimane Osvaldo Storino è stato nominato membro del direttivo nonché responsabile per l’area flegrea del nuovo movimento civico del magistrato Catello Maresca.