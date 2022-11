LICOLA – Una pistola a salve è costata l’arresto a Gennaro Cerqua, 23enne di Villarica già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato in possesso di una Bruni BBM 315 calibro 8 ideata per ricreare solo il rumore dello sparo poi alterata per esplodere proiettili veri. Non solo. Sulla canna era stato ricavato un innesto per incassare un silenziatore. A stringere le manette attorno ai polsi del giovane i carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli. Nella sua abitazione di Licola i militari hanno rinvenuto l’arma, completa di caricatore e 5 proiettili calibro 6.35. Cerqua è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.