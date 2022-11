QUARTO – Chi pensava di avere sotto scacco il sindaco Sabino è rimasto senza parole. Con una mossa a sorpresa, che in pochi sospettavano, a pochi mesi dalle elezioni amministrative, è proprio il capo della giunta a fare una mossa che lascia tutti senza parole: azzerare la giunta. E appare evidente che si tratta di un messaggio che ha come destinatari in particolare due suoi ormai ex assessori: Sabatino e Martusciello. Sono loro quelli che resteranno fuori dalla prossima giunta, dopo aver tirato troppo la corda, tra tensioni e mezze parole che Sabino ha mandato giù sempre più meno volentieri. E’ il momento della resa dei conti, prima o poi doveva arrivare. Evidente che dietro questa operazione di tagliare alcune teste della sua maggioranza, ci sia un allargamento altrove di quella che è la coalizione che sostiene Antonio Sabino.

LA NUOVA MAGGIORANZA – Una nuova alleanza per portare a termine questa consiliatura ma che poi sarà alleanza elettorale, una nuova colazione con un leader come Sabino che si allargherà ancor di più ad associazioni presenti sul territorio, liste civiche, ai tanti movimenti operanti a Quarto e che cercherà in primavera la elezione-bis. Sabatino e Marusciello sono i due tagliati. Basta recitare il ruolo della colomba, il sindaco ha rotto gli indugi e dopo aver liquidato la giunta con mossa a sorpresa, è pronto ad affondare il colpo e rilanciare la sua azione amministrativa in questi pochi mesi prima delle elezioni. La nuova giunta sarà il frutto del nuovo tavolo elettorale.