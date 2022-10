RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Auto che corrono, sosta selvaggia: troppi pericoli per i bambini fuori le scuole Vittorio Emanuele, Pergolesi e Vilfredo Pareto, ad Arco Felice. Le mamme della frazione di Pozzuoli chiedono più controlli all’orario di uscita per cercare di limitare i rischi. Arco Felice, frazione di Pozzuoli o centro nevralgico delle attività di studio e del commercio ed industriale, è da definirsi un’area di quartiere di serie B? In molti lo pensano, soprattutto se si è costretti a fare i conti con la viabilità a ridosso di più scuole frequentate dai bambini e dai ragazzi del Pareto. In poche parole: in via Raimondo Annecchino, Via Miliscola , Via Montenuovo Licola Patria, e via dei Campi Flegrei, il Quadrilatero nevralgico di Arco Felice è un pericolo per i piccoli puteolani. I genitori degli alunni delle scuole sono preoccupati perché oltre ai movimenti dei mezzi pesanti che si recano alla Prysmian Group e al Porto di Pozzuoli, non ci facciamo mancare le ambulanze sfreccianti. Sia all’ingresso che all’uscita dei ragazzi manca la presenza di controllori del traffico e delle adeguate strisce pedonali. Solo grazie alla presenza di un “nonno civico”, che cerca di rallentare le auto ed il traffico, è garantito un minimo di sicurezza al passaggio dei bambini verso la piazza da dove poi si dirigeranno verso le proprie destinazioni. Questa mattina (ieri ndr) si è verificato un episodio incredibile, allo 13:45 poco dopo che due vigili urbani, destinati probabilmente al servizio stradale in prossimità delle scuole, sono andati via (è possibile verificare tramite le telecamere ) un automezzo dei vigili del fuoco ( Automezzo APS), seguito da due ambulanze sono sfrecciati per motivi operativi in direzione delle scuole proprio quando le strade erano invase da studenti causando spavento e mettendo a rischio le loro vite. Dunque oltre al pericolo sulla strada molti genitori e nonni lamentano lo stato di degrado in cui versano i marciapiedi con una pavimentazione sconnessa che è divenuta altamente pericolosa. I genitori dicono: “Se ci fossero dei dissuasori ed una forte presenza dei vigili urbani saremmo più tranquilli”».