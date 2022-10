POZZUOLI – Prosegue la XV edizione di Malazè, il festival-lab dei Campi Flegrei. L’appuntamento nato per promuovere le bellezze e le proposte turistico-culturali dell’area flegrea, organizzato da Malazè Laboratorio di Comunità APS, prosegue nel suo secondo week end di appuntamenti dedicati all’enogastronomia, alle bellezze del territorio, al paesaggio, ai miti e le sue storie. Questi gli ingredienti che accompagneranno grandi e piccoli “ViaggiAttori” a vivere una dimensione esperienziale che solo questi luoghi unici sanno regalare. «Siamo a metà strada, felici di aver ripreso quest’anno ma consapevoli che Malazè – spiega l’ideatore dell’evento, Rosario Mattera – non può limitarsi ad essere una vetrina dei Campi Flegrei solo per due settimane all’anno. Vogliamo guardare al futuro in maniera innovativa per creare ricchezza in maniera responsabile nel settore food come nell’impresa culturale e sociale, nelle nuove tecnologie digitali e nel design. Ma non abbiamo dimenticato il nostro passato; sappiamo che nel mondo globalizzato le radici possono fare la differenza».