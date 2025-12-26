LA DENUNCIA/ «Pozzuoli isolata dalla Cumana nel giorno di Natale»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo:«Buongiorno e Buon Natale a tutti. Vi invio questa foto per segnalarvi l’ennesimo disservizio a cui siamo sottoposti ormai da tempo. Ieri, nel giorno di Natale, la cumana per noi di Pozzuoli, Arco felice etc etc non c’è stata, ha terminato il suo servizio alle 14. Mentre per Napoli e Bagnoli il servizio è ripreso alle 16. Noi puteolani siamo per l’ennesima volta penalizzati perché dopo le 14 ci siamo dovuti arrangiare per rientrare a casa. L’ennesima vergogna che dobbiamo subire. Moi chiedo: ma davvero stiamo facendo? quante e quante cose dobbiamo subire? L’esempio lampante e concreto è che non contiamo nulla e non siamo presi in considerazione. Cosa altro dobbiamo subire ancora?» (Giuseppe L.)