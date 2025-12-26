A Pozzuoli in scena il Gran Galà di pattinaggio artistico su ghiaccio

POZZUOLI – Domenica 28 dicembre, a partire dalle 18, andrà in scena a Pozzuoli il Gran Galà di pattinaggio artistico sul ghiaccio nel cuore della città. Protagonisti della serata saranno Giulia Isabella Paolino e Andrea Tuba, pattinatori di figura internazionali del Team Italia.

Un palmarès di altissimo livello: sei volte medagliati in competizioni internazionali, gare in tutto il mondo dalla Thailandia alla Turchia, dalla Polonia alla Repubblica Ceca, partecipazione alle qualificazioni olimpiche a Pechino e terzo posto ai Campionati Mondiali Universitari di Torino (gennaio 2025). Attualmente i due sono impegnati nella preparazione dei Campionati Nazionali di fine dicembre. L’appuntamento è in piazza della Repubblica, sulla pista di ghiaccio installata nel centro storico.