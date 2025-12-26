POZZUOLI/ Dissesto stradale, chiuso tratto di strada ad Arco Felice: caos, ingorghi e strade alternative

POZZUOLI – Traffico, ingorghi e disagi, abitazioni e attività isolate a Pozzuoli a causa del dissesto del manto stradale che ha portato alla chiusura di un tratto di strada di via Domitiana, nell’intersezione con la variante Copin che collega Arco Felice e la Solfatara. Il danno è stato provocato da una consistente perdita idrica rilevata nella giornata di ieri. Pertanto, per motivi di sicurezza e al fine di consentire le operazioni di ripristino, sono state adottate diverse misure tra cui la sospensione dell’erogazione idrica nella condotta verso via Carlo Alberto Dalla Chiesa in quanto i lavori di riparazione sono attualmente in corso; e il divieto di transito su via Domitiana, nel tratto interessato, in direzione Arco Felice. Inoltre l’ingresso ai residenti è consentito dall’intersezione semaforica di via Campi Flegrei fino al civico 10 (altezza incrocio). Il secondo tratto di via Domitiana resterà accessibile a tutti i veicoli provenienti da via Carlo Alberto Dalla Chiesa, tramite via Adriano Olivetti.

I mezzi pesanti, compresi gli autobus, provenienti da Piazza Capomazza, dovranno obbligatoriamente svoltare su via Monte Barbaro e percorrere via Adriano Olivetti in direzione Arco Felice. Per evitare il blocco stradale, i veicoli leggeri possono percorrere via dell’Europa Unita, proseguendo in direzione “Sotto al Monte” verso Arco Felice.