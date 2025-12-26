Chiusa per 15 giorni una discoteca ad Agnano

AGNANO – Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione ad horas per 15 giorni dell’attività di intrattenimento danzante e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di una discoteca di Agnano. In particolare, lo scorso 14 dicembre, all’esterno dell’esercizio in questione, si è verificata una violenta aggressione tra un gruppo di giovani, nel corso della quale sono rimasti feriti un 17enne, colpito alla spalla con un’arma da taglio, e un 21enne, colpito al volto. Ancora, a maggio del 2024, un 27enne è rimasto ferito all’interno del locale. Inoltre, nel medesimo esercizio, tra febbraio 2024 e dicembre 2025, si sono verificati ben sei episodi di furto. Già nel corso del 2024, il Questore di Napoli aveva disposto una precedente sospensione dell’attività per la durata di 15 giorni. Il provvedimento è pertanto finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.