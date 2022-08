RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile direttore, Le scrivo per segnalare alla sua attenzione e a quella dell’amministrazione di Pozzuoli e della cittadinanza le condizioni indecenti in cui versano le giostre poste in zona Solfatara, in via Vecchia delle Vigne nel parco comunale. Le allego delle foto che testimoniano la condizione di pericolosità e indecenza di un luogo che dovrebbe poter vedere crescere e gioire i nostri figli ed invece presenta pericoli costanti e rischi di infortuni e infezioni. Le sarei grato se potesse mettere in evidenza la situazione per provare a sollecitare l’opinione pubblica».

