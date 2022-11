LA DENUNCIA: «Giardino di una scuola di Quarto trasformato in parcheggio»

QUARTO – Riceviamo e pubblichiamo: «Buona sera, desideravo segnalarvi questa situazione che va avanti praticamente da sempre presso l’istituto Gadda a Quarto, città dove il verde pubblico resta un miraggio persino per i bambini a scuola, ecco come uno spazio verde che dovrebbe essere destinato ad attività ludico-ricreative viene invece lasciato all’incuria e persino usato come parcheggio per qualche operatore o, peggio, insegnante. Non c’è niente da fare se proprio a scuola si disperde la salvaguardia della buoni principi e del rispetto dei valori alla base dell’educazione.» (Angelo D.C.)