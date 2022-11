Ultras del Napoli si danno appuntamento al porto di Pozzuoli «Andiamo a scavare per aiutare i fratelli ischitani»

POZZUOLI – Si sono dati appuntamento per le 5.30 di domani (martedì 29 novembre) al porto di Pozzuoli dove si imbarcheranno alla volta di Ischia per andare a “scavare per aiutare i fratelli ischitani”. E’ l’annuncio che arriva gruppi ultras del Napoli “Fedayn E.A.M. 1979” e “Sud 1996” che hanno chiamato a raccolta tifosi e residenti di ogni angolo della provincia per attivare la macchina della solidarietà «Muniti di stivali e pala per aiutare i nostri fratelli ischitani. La nostra appartenenza alla terra di Partenope. Dimostriamo che non è solo uno slogan ma un credo! Diamo il nostro contributo per un giorno alla “Nostra Ischia”. Accorriamo in tanti con Forza!»