Sergio Turazzo nuovo vicesindaco di Monte di Procida «Figura di riferimento per tutta la cittadinanza»

MONTE DI PROCIDA – Sergio Turazzo è il nuovo vicesindaco di Monte di Procida. La notizia è stata comunicata direttamente dal sindaco Peppe Pugliese che ha sottolineato le doti umane e professionali di Turazzo «Ho il piacere di comunicare il nuovo Vicesindaco di Monte di Procida: Sergio Turazzo. Sergio è sempre il primo ad accorrere in strada quando c’è un problema, è una figura di riferimento per tutta la cittadinanza ed è sempre stato accanto a me,non solo nei momenti di gioia ma soprattutto nelle difficoltà. -ha spiegato Pugliese- Intendo attribuirgli questo riconoscimento per la sua operatività e per la sua costante presenza. Ci lega un profondo legame di stima, ed è per le sue grandi doti morali, umane e caratteriali, in attesa di una turnazione futura in giunta, che voglio conferire un attestato di stima per il lavoro già svolto e soprattutto di fiducia per le sfide che ancora ci attendono. Sono certo che il padre, Sabatino, uomo di grande tempra morale e sempre al servizio della collettività oggi sarebbe stato infinitamente orgoglioso di lui!»