QUARTO/ Dissesto idrogeologico, Sabino scrive a De Luca «C’è bisogno di interventi»

QUARTO – «Che il nostro territorio soffra della problematica del dissesto idrogeologico è noto a tutti. Tanti sono stati gli interventi già messi in campo in questi anni al fine di non correre rischi e, soprattutto, prevenire qualunque tipo di rischio per la popolazione. A seguito della disgrazia successa nelle ultime ore nella vicina Ischia ho ritenuto opportuno inviare una lettera al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al fine di richiedere ulteriori interventi sulle vasche di laminazione e assorbimento e sui canali del Comune di Quarto che necessitano di essere continuamente monitorati e manutenuti. Sono già stati effettuati sopralluoghi dal Genio Civile e Difesa Suolo ed accertare le criticità con richiesta della Protezione Civile Regionale di intervenire al più presto. Ho condiviso al Presidente De Luca, inoltre, la richiesta dell’avvocato Carlo Marino, Presidente dell’Anci Campania, di un tavolo di confronto con tutti i sindaci sul tema della sicurezza.» Così il sindaco di Quarto Antonio Sabino che in giornata ha inviato una lettera al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.