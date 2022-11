POZZUOLI/ Tombe sprofondate: sindaco costretto a chiudere il cimitero

POZZUOLI – Il cimitero di Pozzuoli resterà chiuso per due giorni a causa dei danni provocati dal maltempo. E’ quanto disposto dal sindaco Luigi Manzoni attraverso un’apposita ordinanza sindacale. “Viste le comunicazioni della Protezione Civile, considerato che il cimitero civico è stato interessato da problematiche di diffuso smottamento dei suoli e di conseguente dissesto delle aree in cui sono effettuati gli interri di salme, rilevato che la situazione comporta un pregiudizio di sicurezza dell’utenza” – si legge nell’ordinanza sindacale – è stata disposta “la chiusura del cimitero civico per i giorni 29 e 30 novembre 2022. Il cimitero sarà aperto solo per le operazioni indifferibili e urgenti (interri, tumulazioni, esumazioni e deposito di urne cinerarie).”